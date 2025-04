Maison d’arrêt de Rebeuss : Barthélémy Dias s’est vu refuser l’accès pour rendre visite à Assane Diouf

L'ex maire de Dakar, Barthélémy Dias, n’a pas pu accéder à la Maison d’arrêt de Rebeuss pour rendre visite à l’activiste Assane Diouf, en détention provisoire depuis le 3 mars dernier, selon sa cellule de communication.



L'ex maire exprime son indignation face à « un acte arbitraire et injustifié » qui consiste à lui « interdire l'accès au parloir malgré l’autorisation de visite en bonne et due forme qui lui a été délivrée conformément aux règles en vigueur ». Dias-fils et ses partisans dénoncent « un refus d'accès, sans motif valable et une entrave grave aux droits élémentaires des détenus et de leurs proches qui illustre une gestion déplorable marquée par l'abus de pouvoir. »