Magal Darou Khoudoss : Deux femmes volent une vingtaine de téléphones portables aux pèlerins…

Un fait insolite s'est déroulé au Magal de Darou Khoudoss qui s’est tenu ce dimanche 06 août dans la ville sainte de Touba. En effet, d’après le journal l’AS, deux femmes s'étaient fondues dans la masse pour subtiliser les téléphones portables de pèlerins qui effectuaient leur « ziar». Après leur forfait, les mises en cause C.M. et A.S. confiaient les objets volés à leur complice, une fillette âgée de 10 ans.

Mise au parfum des vols qui étaient en train d'être commis surtout au niveau de la mosquée, la police a mis en place une stratégie. C'est ainsi qu'un de leurs éléments a repéré les deux femmes suspectes. Après avoir procédé à l'arrestation des deux voleuses présumées, le policier a récupéré une vingtaine de téléphones portables dérobés. Poursuivies pour association de malfaiteurs et vol, elles ont été présentées au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel.