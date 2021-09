Magal 2021 : « Mon amour pour le Cheikh me pousse à franchir les obstacles » (Lat Diop, DG Lonase)

En marge du Grand Magal de Touba célébré ce dimanche, le directeur général de la Lonase a encore montré son engagement à poursuivre les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba pour les besoins du Magal. « Ce jour est un moment de ferveur et de communion certes, mais les « Berndé » aussi doivent être bien faits pour satisfaire les fidèles venus de toutes parts. Mon attachement pour Serigne Touba me donne du courage à franchir les obstacles », a signifié Lat Diop célébrant le Magal avec le ministre Moustapha Diop et El Hadj Dia, l’homme de Bambey. Ce dernier a reconnu sa relation avec le directeur de la Lonase et lui témoigne son affection pour Cheikh Ahmadou Bamba.