Macky Sall sur la dissolution du parti Pastef: « Quand un parti sort de son droit, il est dissous »

Pour le président de la République Macky Sall, le parti Pastef est sorti de son cadre et de son droit. Des raisons suffisantes pour lui, que le parti soit dissous. « C’est un parti dissous pour la bonne et simple raison qu’il n’a pas honoré ses obligations. Un parti qui se réfère à la loi ne peut pas appeler à l’insurrection à longueur de journée, poser des actes répréhensibles et condamnés. Et la loi est très claire. Quand un parti sort de son droit, il est dissous. Ce n’est pas la première fois qu’un parti est dissous au Sénégal » a répondu le Président Macky Sall aux journalistes de RFI et France 24 à la question relative à la dissolution du parti Pastef.





Le chef de l’Etat estime que dans un État de droit, il est inadmissible « qu'on se permet tout le temps d’appeler à détruire le pays ». « En ce qui concerne ce parti ( faisant allusion au Pastef), c’est la loi qui a été appliquée dans toute sa rigueur » précise le président de la république qui s’exprimait dans un entretien avec France 24 et Rfi en marge de la 78e session de l’assemblée générale des nations unies à New York.