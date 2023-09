« Macky Sall pas reçu par Joe Biden »: Une rencontre dont il n’a jamais été question!

Dans un tweet posté ce dimanche, l’avocat franco-espagnol, Juan Branco écrit que le Président Macky Sall avait été annoncé en grande pompe chez le Président Biden à la Maison Blanche. Plus loin, le conseil de Ousmane Sonko ajoute « qu’il n'en a rien été, malgré les multiples démarches faites par la diplomatie sénégalaise afin de l'arracher ».







Mais selon une source, « l’avocat Juan Branco est toujours, comme à ses habitudes, dans le mensonge et la manipulation ». La source de préciser que le Président Sall a passé tout son séjour à New York, exclusivement pour participer à la session précitée, comme il l’avait annoncé en Conseil des Ministres du 13 septembre, et tel qu’indiqué dans le communiqué du 17 septembre de la Présidence. En conséquence, poursuit-elle, « il n’a jamais été question d’une visite à la Maison Blanche ou d’une rencontre bilatérale avec son homologue américain ». En effet, le Président Macky Sall à New York ces derniers jours, avait pour seul agenda, ses activités autour de la 78e session de l’assemblée générale des nations unies.







Par conséquent, « Juan Branco fait de la diversion pour faire oublier sa blague sur la poursuite des autorités Sénégalaises à la CPI. Ou en est il avec cette autre tentative de manipulation? Qu'attend-il pour communiquer sur la réponse de la CPI? », s’interroge notre source.



Au demeurant, elle rappelle que les relations entre le Sénégal et les États Unis d’Amérique, ainsi qu’entre leurs dirigeants restent marquées du sceau de l’excellence, de la confiance mutuelle et de l’estime réciproque.