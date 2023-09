Macky Sall au Khalife des Tidianes : « Je sollicite vos prières pour mon équipe que je vous confie pour continuer à bâtir le Sénégal… »

En prélude du Gamou, le président de la république du Sénégal s’est rendu en début de journée à Tivaouane chez le Khalife Général, Serigne Babacar Sy Mansour.







Macky Sall est accompagné d’une délégation composée de son premier ministre Amadou Bâ, Abdoulaye Daouda Diallo, président du CESE, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome. Le chef de l’Etat, au passage a sollicité des prières devant le Khalife général des Tidiane: « Dieu a fait que j’ai déjà choisi, la coalition a choisi celui qui doit continuer le travail déjà entamé. Mais tout ce travail ne peut être fait s’il n’y a pas de stabilité dans ce pays. Et c’est à cette équipe que j’ai confiance et je vous la confie » a signifié le Président Macky Sall qui fait comme il l’a déjà effectué à Touba, ses adieux en tant que Président du Sénégal.







Le Président Macky Sall parlant de la stabilité, se tourne vers ses collaborateurs et insiste sur « l’unité et le don de soi » pour parvenir à ses fins. « chacun de nous doit se surpasser et taire les égos, pour avoir le résultat recherché » ajoute le Président Macky Sall.