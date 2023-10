Macky Sall après le baptême de l’avenue Faidherbe en son nom: « Originaire du Fouta, natif du Sine, me voilà aujourd’hui célébré à Dakar… »

C’est avec émotion que le président de la République Macky Sall a laissé décrypter son message de remerciement à la population Dakaroise qui l’honore cet après midi devant le maire de la commune de Dakar, le Grand Serigne de Dakar et de tous les dignes fils de la capitale.



L’une des plus grands artères de la capitale sénégalaise porte désormais le nom du 4e président de la république du Sénégal. Ce dernier s’en réjoui : « originaire du Fouta, natif du Sine, me voilà aujourd’hui célébré à Dakar. Je sais que dans le long temps de l’histoire, nous sommes tous de petits et éphémères passagers. Nous passons, mais nos œuvres restent. Ce sont elles qui nous grandissent et qui nourrissent les récits de demain et nous inscrivent dans la postérité génération après génération ». Ces mots du chef de l’Etat croisent également sa reconnaissance à la population Dakaroise qui s’est mobilisée en l’accueillant à la cérémonie honorifique.



« Je suis fier et ému de retrouver ici cette teranga par cette mobilisation exceptionnelle qui en dit long à votre attachement en ma modeste personne. Du fond du cœur et avec mon épouse, je vous dis : « Dieureudieuf Ndakaru ».