Macky Sall à la communauté des Daara : « L’État sera toujours pour la préservation des valeurs, du vivre-ensemble et pour la consolidation de la nation… »

Le président Sall a assisté ce samedi à la 2e édition de la journée nationale des Daara. Une deuxième fois consécutive dans le cadre des concertations avec toutes les catégories d'acteurs de la vie économique, sociale et culturelle du Pays.



Pour le chef de l’État, cette journée nationale des Daara est un moment solennel de retrouvailles, de partage, de réflexion, de dialogue et de communion, rassemblant l'ensemble des parties prenantes, venues de toutes les régions du Sénégal, sous les prières ferventes et la bienveillante orientation de nos éminents guides religieux.



« En tant que cadre d’éducation et de formation, le Daara est un repère, qui véhicule des valeurs et codes de conduite de référence, ancrés dans les enseignements du Saint Coran et de la Sunna du Prophète Muhammad (PSL) », a souligné le Président Sall dans l’enceinte de Dakar Arena.



En effet, il estime que les Daara exercent un impact significatif sur les mutations socioculturelles au Sénégal. Ils jouent un rôle prépondérant et continuent de participer à la promotion de la coopération et du dialogue entre les différentes cultures.

Une dynamique constante que le président Macky Sall veut perpétuer.



« C’est une dynamique que nous aller préserver. Cette préservation du vivre-ensemble, contribue efficacement à l'essor et à la consolidation de la Nation », rajoute-t-il. Dès lors, le Daara mérite, plus que par le passé, une attention particulière en tant qu'instrument de cohésion à renforcer dans le cadre du Sénégal Emergent.



Dans cette dynamique, le président a tenu à saluer les efforts des Khalifes généraux et de tous ceux qui œuvrent inlassablement pour sauvegarder les fondamentaux des Daara tout en améliorant les conditions de vie et d'éducation des Ndongo-Daara.