MOSQUÉE DE TOUBA - NDORONG/ Moustapha Sow reçu par Serigne Mountakha à Touba participe à hauteur de 50 millions de francs

Encore un geste de haute facture enregistré dans l’oraison financière déclinée pour l’érection de la grande mosquée Serigne Moustapha Bassirou de Touba- Ndorong. Il s’agit , en effet, de cet effort financier consenti par Moustapha Sow. Le jeune financier Kaolackois a été reçu ce jeudi par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à qui il a remis une somme de 50 millions de francs cfa en guise de participation. Un aadiya fort significatif salué par le Patriarche qui est revenu sur l’importance qu’il accorde à la reconstruction de cet édifice avant de prier pour son hôte. Le samedi 27 janvier dernier , Serigne Mountakha procédait à la pose de la première pierre devant une énorme foule venue prendre part à la cérémonie solennelle .



Le PDG de SF Capital et sa délégation auront eu droit à un bel accueil de la part du Saint homme. Il faut rappeler que le leader politique n’en est pas à son premier acte de solidarité. En effet, il a récemment octroyé des financements de 100 millions aux femmes , réfectionné 03 écoles à hauteur de 87 millions et consenti un lot de matériels de nettoiement dont deux camions d’un montant de 40 millions. La même somme a été accordée à l’hôpital régional de Kaolack pour l’achat de matelas et de ventilateurs.