MBACKÈ - Un camion sans freins et sans plaque d’immatriculation tombé en panne devant une école déverse sa cargaison

Plus de peur que de mal malgré tout le bruit que le camion a dû faire en renversant. L’accident se passe en plein centre ville sur la route principale et à moins de cinq mètres de l’une des plus grandes écoles privées de la commune. Le véhicule , face au manque de maîtrise du chauffeur, a, en effet, subitement perdu l’équilibre avant de se renverser. C’était ce matin aux environs de 11 heures. Sa cargaison , des sacs d’arachides plus précisément, s’est éparpillée par terre empêchant du coup la circulation automobile. Les riverains s’estiment heureux que l’accident n’ait pas causé de victimes au vu du taux de fréquentation humaine assez élevé de cette route. La police est présente sur les lieux .