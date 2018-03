MBACKÉ / "SARGAL ASSANE NDIAYE" - Le meilleur enseignant de l'année fêté par ses pairs... La question des grèves abordée

Assane Ndiaye, meilleur enseignant de l'année au Sénégal, a été fêté ce week-end à Mbacké par la famille enseignante du département et par les populations qui ont répondu massivement à l'invitation du collège Mbacké 2 où officie le lauréat. Une occasion saisie par ce dernier pour faire une plaidoirie en faveur de son établissement géographiquement excentré et confronté à une pénurie de salles de classes. Des remarques reprises face à la presse par Saly Dieng, proviseure du lycée qui abrite le complexe scolaire.

Mamoudou Wone, Conseiller technique du ministre de l'éducation nationale venu représenter Serigne Mbaye Thiam choisira, dans son discours, de regretter la vague de grèves étant entendu, dit-il, que l'État a fini de consentir des efforts énormes. '' L'heure est grave. Il faudrait qu'on se ressaisie. Sur les 33 points de revendications, 28 ont été satisfaits. Il y a deux points qui sont en incidence financière et qui nécessitent une large concertation. Nous souhaitons la fin de ces grèves parce qu'on ne peut négocier et en même temps observer des grèves. '' Mbaye Dione, adjoint du gouverneur chargé du développement, abordera dans le même sens et invitera les enseignants à revenir à de meilleurs sentiments.