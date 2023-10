MBACKÈ - Pape Diouf reçoit pour Amadou Bâ 32 285 parrains dont 9000 remis par Oumar Sarr de PAREL

La coalition présidentielle a commencé , par le biais de leur délégué régional à Diourbel, à récolter son premier lot de parrainages. Après s’être rendu à Bambey et Diourbel, Pape Diouf a été reçu ce dimanche par les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakar à Mbacké. Un lot de 32 285 signatures lui a été remis. Parmi ceux qui ont effectivement mis à sa disposition leurs fiches, on peut noter Serigne Alla Sylla, Sokhna Amy Mbacké , Oumar Sarr etc…



Ce dernier , président du « Parti Africain du Renouveau Libéral » a remis le plus gros lot du jour avec 9000 parrains. Interpelé sur son compagnonnage avec Amadou Bâ, l’ancien Rewmiste précisera rester dans sa logique politique. « Je soutiens le candidat de la grande coalition présidentielle. Ce premier lot de 9000 ne représente que ce qui a été enregistré dans le département de Mbacké. À l’heure où je vous parle ,d’autres fiches sont en train d’arriver. Nous avons un objectif fixé à 40 000 signatures et le travail continue ».