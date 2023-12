MAKHTAR DIOP ( député) : « N’en déplaisent aux détracteurs, le ministre de l’éducation a respecté l’ensemble de ses engagements vis-à-vis des daara »

Aux moult commentaires favorables comme défavorables qui ont suivi la journée internationale des daara organisée par le ministère de l’éducation, l’honorable député Makhtar Diop a tenu à apporter des mises au points « pour que nul n’en ignore ». Clairement décidé à renforcer les appréciations positives et à annihiler celles qui se prêtent à la critique, le parlementaire a précisé que l’État, par l’entremise de son ministre de tutelle Cheikh Omar Anne, a respecté tous les engagements qu’il avait pris devant les chefs religieux, devant les maîtres coraniques et devant le peuple Sénégalais.



« Lorsque le ministre de l’éducation était reçu par le Khalife Général des Mourides, c’est moi qui l’accompagnais. Je suis témoin de tout ce que les deux personnalités se sont dit. Je me rappelle qu’il lui avait fait l’économie des projets du Président Macky Sall par rapport aux daara mais aussi en perspective de la journée internationale des daara. Les 6 milliards d’investissements, le recrutement de maîtres coraniques dans la fonction publique, tout comme les décisions d’ordre juridique et juridictionnel, rien n’a été laissé au hasard. Je suis en mesure de dire que Cheikh Omar Anne a respecté tous les engagements qu’il avait pris devant le Saint homme. J’estime qu’il mérite des félicitations et des encouragements ». L’honorable député promet de s’approcher davantage des maîtres coraniques pour le suivi des acquis.