MAIRIE DE KAOLACK : Installé dans ses fonctions, Serigne Mboup appelle l’Etat en soutien

Le tout nouveau maire de Kaolack Serigne Mboup a été installé dans ses fonctions hier à l'hôtel de ville de Kaolack. Dans son discours il tient à rappeler qu'une charge pèse sur eux et qui ne peut se faire avec succès, sans le soutien de l’Etat.

Il réaffirme son engagement à travailler avec l’Etat pour le développement économique et social de la commune de Kaolack. « Je voudrais ici et maintenant déclarer que je reste fidèle à mes amis. Ma feuille de route est de tout faire pour rester fidèle à ma vision : faire de Kaolack une ville prospère et sûre dotée d’un bon cadre de vie en 2035 », dit le Maire de Kaolack, Serigne Mboup.

Pour ce faire, il compte travailler avec l’ensemble des conseillers avec des programmes établis qui seront fusionnés pour bâtir un programme commun, afin de repositionner la ville et la région de Kaolack. A compter de ce jour, il s'engage à être au service exclusif des populations de kaolack.

« Ce ne sera pas un slogan creux. Pour donner l’exemple, j’ai décidé d’offrir gracieusement à la ville un Bus de 30 places et une pelle chargeur d’une valeur de 150 millions. Les formalités administratives seront faites pour l’intégrer dans le patrimoine de la ville. C’est à cet exemple que j’invite toutes les bonnes volontés et les chefs d’entreprise d’origine ou résidents à Kaolack à contribuer au rééquipement des services techniques de la Mairie », appelle le Maire de Kaolack Serigne Mboup.

Il a exhorté tous ses partisans à reprendre le travail, car pour lui, la charge de conseiller municipal ne doit pas être perçue comme un sinécure, mais plutôt comme un sacerdoce au service des populations. Pour terminer il a remercié les autorités religieuses et coutumières. Il liste les khalifes généraux de Touba Serigne Mountaha Mbacké, de Médina Baye Cheikh Mahi Niasse, de Léona Niasséne Cheikh Ahmed Tidiane Niase, Kanéne, la famille Déme et l'église. Il a remercié et félicité monsieur le préfet pour l’organisation impeccable de ce scrutin dans le département de Kaolack , ensuite pour l'organisation de la cérémonie qu’il a présidée de mains de maître. Sa disponibilité constante à leur égard bien avant cette charge de maire de Kaolack. « J’associe à ses remerciements à toute mon équipe ainsi que les conseillers municipaux sortants. Ainsi que le gouverneur de la région Alioune Badara Mbengue et lui dire d’être notre interprète auprès de son excellence le président Macky Sall », rappelle le tout nouveau Maire de Kaolack. Non sans oublier dans ses remerciements tous les Kaolackois d'ici et d'ailleurs.

Tous les membres de la coalition And Nawle And Liggey, à travers Kaolack ma fierté, ADk et tous les alliés, les leaders des autres listes concurrentes dirigés par Mamadou mohamed Ndiaye (BBY), Rose wardini (GOX YOU BESS), Mamadou fadel barro (JAMMI GOX YI), BABACAR ndiaye Lo (MPD LIGUEY), Ndèye khady Diop (GUEM SA BOP), Elhadji malick Lo (YEWI ASKAN WI).