MAGAL 2025 – TOURAS, en campagne pour l’inscription du Magal au patrimoine de l’UNESCO, reçoit les prières du patriarche mouride

Née du collectif d’émigrés ayant, il y a moins de deux ans, rapatrié de France des photographies authentiques de Serigne Touba, la structure TOURAS poursuit son engagement au service de la cité religieuse. Ce mercredi, ses membres se sont rendus à Touba pour rencontrer le Khalife Général des Mourides, à qui ils ont exposé leur ambition: faire reconnaître le Grand Magal de Touba comme patrimoine immatériel de l’humanité par l’ UNESCO, après son inscription au patrimoine national.



La délégation a ensuite été reçue par Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké, président du comité d’organisation du Grand Magal, en présence de Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaindé Fatma, chargé de piloter la commission culture et communication du 18 Safar. Dans son allocution, Cheikh Bass a salué les démarches entreprises par TOURAS, soulignant l’importance de valoriser le Magal à l’échelle internationale