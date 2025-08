Lycée Lamine Guèye : Le Comité d’organisation du Centenaire et la proviseur rendent hommage à l’excellence

La Journée d’Excellence organisée ce samedi 2 août au Grand Théâtre de Dakar n’était pas seulement une célébration de la réussite scolaire, mais aussi un moment fort marquant le lancement officiel du Centenaire du Lycée Lamine Guèye, ex-Van Vo. Une mobilisation exceptionnelle portée par le Comité d’organisation du Centenaire, dirigé par Assane Diokhané, et saluée par l’équipe pédagogique, à commencer par la proviseur Mme Marème Ba Fall.



Dans son discours, le président du comité d'organisation du Centenaire du Lycée Lamine Guèye ex Van Vo a salué la mobilisation des anciens élèves et la présence inspirante de la marraine, le Pr Eva Marie Coll Seck : « En célébrant cent ans d’histoire, nous ne nous contentons pas de tourner les pages d’un passé glorieux. Nous ouvrons un nouveau chapitre, porteur de sens et d’avenir. »