Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire à Kolda : La BAD satisfait des réalisations du PROVAL/CV…

Une mission de la Banque africaine de développement (BAD) conduit par Hatheme Fella est satisfaite des réalisations du projet PROVAL/CV. Elle l’a fait savoir lors de sa mission de suivi-évaluation du projet à Kolda, ce lundi 04 décembre. En ce sens, la mission et les responsables du projet ont visite des sites accompagnes dans le cadre du projet comme ETICAJOU(PME) et une ferme polycoles. Ainsi, au vu des réalisations le chef de la mission Hatheme Fella estime qu’ils sont « satisfaits » des réalisations à mi-parcours du projet. Dans la foulée, souligne les mêmes remarques satisfaisantes Younoussa Mballo coordonnateur national du PROVAL/CV. Et ce dernier estime que Kolda est à 100 fermes à ce jour dépassant même l’objectif qui était de 80 fermes. Et tout ceci s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire, le chômage, les migrations irrégulières entre autres.







Pour Hatheme Fella agronome principal a la banque africaine charge du projet proval/cv « nous quittons la région de Kolda avec beaucoup de satisfaction au vu des réalisations et de l’engagement des différents partenaires. D’ailleurs, nous sommes satisfaits des résultats qui sont-la. Mais nous avons remarqué quelques petits réglages à faire que nous allons mettre en recommandation à la fin de la mission pour mieux pérenniser et capitaliser les investissements consentis dans la région. » À ce titre, il poursuit : « nous sommes ici dans le cadre d’une mission de revue à mi-parcours du projet. Ainsi, nous avons visité quelques réalisations dont celle d’un jeune entrepreneur agricole et la PME/ETICAJOU qui a reçu un accompagnement du proval/cv à travers le bureau de mise à niveau(BMN). »







Il faut rappeler que le proval/cv intervient entre autres dans la promotion de l’entrepreneuriat et la création d’emplois. Et pour ce faire, le projet dispose de leviers comme les subventions accordes a des jeunes promoteurs pour la réalisations de périmètres, la mise à niveau d’unités de transformation, d’un fond de crédit pour financer les projets de jeunes et de femmes et le dispositif de coaching et d’accompagnement.







A en croire Younoussa Mballo coordonnateur national du proval/cv « nous accompagnons la mission de revue a mis parcours du proval/cv conduite par la banque africaine de développement. Et à Kolda, nous avons visité deux sites dont le premier est une ferme tenue par un jeune promoteur agricole que nous accompagnons dans la valorisation de ses équipements ou infrastructures. Et cette ferme de deux hectares est clôturée avec un mini-forage fonctionnant au solaire avec six bassins piscicoles. »







Dans la foulée, il explique en ces termes « le principe comme son nom l’indique « proval », c’est autour de chaque point d’eau, essayer de mener différentes activités liées à la production végétale, animale et aquacole. Et ce jeune comme il nous le témoigne, parvient à faire des chiffres d’affaires importants annuellement en employant des jeunes comme main-d’œuvre. »

Revenant sur les objectifs, il précise « pour les fermes polycoles, nous avons un objectif de 800 fermes à accompagner dans les huit régions d’intervention. Et à Kolda, nous en sommes à ce jour 100 fermes pour un objectif de 80 fermes au départ. Cependant, dans la région, nous avons aussi accompagné d’autres promoteurs comme la PME/ETICAJOU, une unité de transformation du cajou. Et grâce à notre partenariat avec le BMN cette PME a pu bénéficier d’une prime qui l’a permise d’acquérir de nouvelles machines pour être plus efficace et performante…»