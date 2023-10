Lutte contre l'immigration irrégulière: " Nous devons sensibiliser les jeunes parce que l'immigration clandestine est un phénomène récurrent qui est en train de faire des ravages"( Serigne Samba Tall)

Lors d'une visite de proximité auprès des foyers religieux de Kaolack, le président du mouvement " Sen Diaspo Sen" s'est entretenu avec les guides religieux sur les menaces qui guettent la jeunesse qui brave l'océan. " Aujourd'hui, nous avons entamé des visites de proximité chez les chefs religieux. Nous avons démarré à Passoire Ndorong chez Serigne Moustapha Abass Mbacké, nous sommes venus ici voir le khalife général de Léona Niassène, à qui nous avons exposé ce que nous sommes en train de faire. Le mouvement " Sen Diaspo Sen" est un mouvement avant-gardiste qui est en train de lutter contre l'immigration clandestine et les conditions de vie difficiles des émigrés en Europe", a informé Serigne Samba Tall.



" Nous sommes revenus pour sensibiliser la population sénégalaise plus particulièrement celle kaolackoise sur les conditions difficiles que les jeunes rencontrent en traversant la méditerranée pour rejoindre l'Europe", a-t-il noté, très peiné, dit-il, par cette forte vague.



À l'en croire, l'heure est grave. " Nous devons sensibiliser les jeunes parce que l'immigration clandestine est un phénomène récurrent qui est en train de faire des ravages. Et si on ne la stoppe pas, le Sénégal sera dépourvu de sa jeunesse. Et une jeunesse, c'est la crème de la population".



Avant de souligner que les chefs religieux sont des régulateurs sociaux qui peuvent aider à juguler ce phénomène...