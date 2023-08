Lutte contre l’immigration irrégulière : 71 candidats interpellés en une semaine

La série de drame et de disparition en pleine mer, ne semble pas décourager les candidats à l’immigration irrégulière. En effet, dans sa dynamique de lutte contre l'émigration clandestine, la Gendarmerie nationale à travers ses dispositifs d'alerte et de surveillance du littoral, a interpellé soixante onze (71) candidats, dans la semaine du 01 au 08 Août 2023, entre Potou, Joal, Somone et Ngaparou

Ainsi une importante saisie de matériels a été opérée, notamment 61 bidons de 60 litres d'essence, 01 moteur hors bord, 01 Taxi, 01 scooter et la somme de Trois cent quatre-vingt quatre mille (384.000) FCfa.

La Gendarmerie nationale appelle les populations à plus de vigilance et de collaboration pour combattre ce fléau qui touche particulièrement la Jeunesse sénégalaise.