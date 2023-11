Loi pénale - Justice sociale: Me Aïssata Tall Sall, garde des sceaux a rencontré les chefs de parquet ce jeudi

Après sa nomination en tant que Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Aissata Tall Sall a rencontré ce jeudi les chefs de parquet.



En présence des Procureurs Généraux et autres Procureurs de la République, les discussions, ont tourné autour de la mise en œuvre de la politique pénale, de la révision de la situation matérielle et besoins en personnel mais aussi les conditions et modalités de travail avec la Chancellerie.



À travers cette rencontre, une nouvelle type de collaboration plus inclusive et en conformité aux réalités sociales est en perspective. Il sera question de tendre vers une justice mettant en avant une législation qui met en relief le respect des droits fondamentaux des citoyens garantissant la justice sociale dans un contexte où la question est constamment soulevée.



Tout en leur marquant sa confiance, le ministre de la justice garde des sceaux, Me Aïssata Sall a réitéré devant les magistrats, ses instructions pour une application diligente rigoureuse de la loi pénale.