Ligue 1 - Mort subite : Le capitaine de l’US Ouakam, Fadiouf Ndiaye, décède après un malaise en plein match...

Le football sénégalais et la commune de Ouakam sont en deuil. Fadiouf Ndiaye, défenseur central et capitaine emblématique de l'US Ouakam, est décédé ce samedi 17 mai 2025, après avoir été victime d'un malaise cardiaque en plein match contre Oslo FA, lors de la 24e journée de Ligue 1.



Le drame s'est produit peu avant la fin de la première période au Stade municipal des Parcelles Assainies. Le numéro 20 de l'USO s'est effondré sur la pelouse après un violent choc. Les secouristes ont immédiatement tenté de le réanimer et de l'évacuer vers l'hôpital, mais le joueur a succombé en cours de route. Son décès n'a été officiellement constaté qu'après la fin de la rencontre, remportée 2-0 par les Requins.



Formé à l'US Ouakam, Fadiouf Ndiaye avait intégré l'équipe première en 2013. Il avait brièvement rejoint le Jaraaf en 2017, avant de revenir au club de son cœur pour l'aider à retrouver l'élite du football sénégalais. Véritable icône du quartier de Ouakam, il était reconnu pour son leadership et son engagement sur le terrain.