Lettre au président Macky Sall : Les cadres casamançais appellent à la libération de Sonko pour apaiser le climat social

Le Collectif des cadres casamançais a dans un communiqué plaidé pour la libération du maire de Ziguinchor. Membre dudit collectif, Ousmane Sonko est en prison depuis près de trois mois. Face à cette situation et les conséquences qui pourraient découler de la décision de la Cour Suprême, le CCC invite le président de la République « à sa mise en liberté immédiate ainsi qu’à celle des autres détenus pour apaiser le climat social ».







Selon le collectif, le Chef de l’Etat doit se rappeler que « Ousmane SONKO est certes un adversaire, mais il reste et demeure votre frère et non votre ennemi » lit-on dans le communiqué.







Le collectif dans ses entrefaites note « l’élection présidentielle du 25 février 2024 qui demeure une étape importante de la vie de notre Nation, appelle un jeu démocratique inclusif. Pour être parfaite, cette destinée unique implique une symphonie qui associe Ousmane SONKO dont l’état de santé actuel en détention nous préoccupe très vivement » précise le texte.







« Excellence, M. Le président de la République, la grandeur d’un homme d’Etat se trouve aussi dans sa grandeur d’âme. C’est pourquoi nous vous demandons de prendre de la hauteur et de devenir un modèle pour la relève générationnelle qui doit s’inspirer de l’harmonie insufflée par les prédécesseurs, harmonie qui a bâti notre Nation » lance les camarades de Pierre Goudiaby Atépa, président dudit cadre.