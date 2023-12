« Les citoyens sénégalais d’ici et de la diaspora convoqués le 25 février prochain pour élire un nouveau président » (décret)

Le président de la République a signé le décret convoquant les citoyens sénégalais sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora, à venir prendre part à l’élection de février prochain. « Les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l'étranger sont convoqués le dimanche 25 février 2024 pour l'élection présidentielle », apprend le décret qui, en son article 2, informe que « le scrutin est ouvert à 08 heures et clos à 18 heures ».



Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet peut prendre un arrêté afin de retarder l'heure de clôture du scrutin dans l'ensemble ou une partie de la circonscription électorale. À l'étranger, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut prendre une décision afin d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture du scrutin, selon les spécificités locales...