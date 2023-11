Les Brics appellent à "une trêve humanitaire immédiate et durable" à Gaza

Le sommet extraordinaire des Brics a appelé mardi à "une trêve humanitaire immédiate et durable conduisant à la cessation des hostilités" à Gaza, dans un résumé de la réunion virtuelle qui a été diffusé par la présidence sud-africaine.



"Nous avons réitéré notre ferme soutien aux efforts régionaux et internationaux visant à parvenir à une cessation immédiate des hostilités, à la protection des civils et à la fourniture d'aide humanitaire", ajoute ce texte.