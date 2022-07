Législatives2022 / Niayes Thioker : Alioune Ndoye et les investis de Benno Dakar sensibilisent les forces communautaires du Plateau.

Les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Dakar suivent leur programme de campagne qui a débuté le dimanche 10 juillet 2022. Cet après-midi, le chargé du pilotage de la campagne a accompagné la tête de liste Alioune Ndoye dans la commune de Dakar-Plateau.



Une localité que ce dernier dirige en tant que maire, mais pour cette occasion relative à la campagne électorale, Alioune Ndoye effectue des visites de proximité à Niayes Thioker ce mardi. Abdou Karim Fofana et le comité ont été rejoints par le ministre Amadou Bâ, deuxième sur la liste nationale et Demba Diop Sy, député à l’Assemblée et maire de la commune de Tivaouane.



Après quelques condoléances présentées aux familles dans ces localités qui ont fraîchement perdu des êtres chers, la coalition présidentielle s’est ensuite dirigée vers Armand Angrand pour rendre visite à certains militants. La tournée prendra fin vers 21h30 dans quelques artères de Reubeuss...