Le torchon brûle à la gare routière Nioro de Kaolack : Des chauffeurs et transporteurs ont décidé ce matin de créer leurs propres bons de sortie...Une dizaine de personnes interpellée par la police.

Vers les coups de 5 heures du matin (dans la nuit du lundi au mardi), un groupe de chauffeurs et de transporteurs a décidé de ne plus se conformer aux directives du regroupement officiel dirigé par le président Pape Ndour.

À quelques semaines de l'élection de renouvellement de cette instance, ces chauffeurs et transporteurs ont créé leurs propres bons de sortie et des tableaux où leurs véhicules (7 places, cars et mini-cars) attendent les clients au détriment des tableaux accrédités.

Cette décision a provoqué de vives altercations ce matin occasionnant du coup l'interpellation d'une dizaine de personnes par la police.

Pour rappel, la prochaine élection de renouvellement du regroupement des chauffeurs et transporteurs de la gare routière Nioro de Kaolack est prévue le 2 avril prochain. Au delà du candidat sortant, les 6 autres candidats qui sont en lice, décident de ne pas prendre part à cette joute électorale du fait de la non transparence du fichier...