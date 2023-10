"Le peuple nigérien" va "dicter" les futures relations avec la France, dit le régime militaire

Le régime nigérien avait ordonné l'expulsion du diplomate et dénoncé des accords de coopération militaire avec Paris, répétant vouloir le retrait des troupes françaises.

Ces propos ont été tenus une semaine après l'annonce par le président français du départ de l'ambassadeur à Niamey, Sylvain Itté, rentré à Paris mercredi, et de celui "d'ici la fin de l'année" des quelque 1.500 militaires que compte la France au Niger, dans le cadre de la lutte antijihadiste.

" Le peuple nigérien" va "dicter" les "futures relations avec la France", a déclaré le chef du régime militaire issu d'un coup d'Etat au Niger, une semaine après l'annonce par Emmanuel Macron du départ de l'ambassadeur français et des troupes tricolores de ce pays sahélien.





"Comme ils (les Français) étaient là pour combattre le terrorisme et qu'ils ont unilatéralement arrêté toute coopération (...) leur séjour au Niger est arrivé à son terme", a déclaré Abdourahamane Tiani.



"Ils ont dit qu'ils étaient venus pour aider à éradiquer le terrorisme. Non seulement ils n'ont pas chassé les terroristes mais les terroristes sont de plus en plus nombreux", a-t-il déploré.



Le pays est miné à l'ouest et au sud-est par des attaques jihadistes récurrentes, perpétrées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique.



De son côté, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a estimé vendredi que "le Sahel risqu(ait) de s'effondrer sur lui-même", suite au départ des soldats français du Mali et du Burkina Faso - également dirigés par des militaires - et bientôt du Niger.



"Nous avons été une solution pour la sécurité du Sahel", a-t-il insisté.



Le général Tiani a justifié une nouvelle fois le coup d'Etat par les attaques jihadistes.



Le "pays risqu(ait) un jour de disparaître, nous avons alors décidé de prendre des mesures puisque les gens (au pouvoir sous Bazoum) n'écoutaient pas leurs conseillers militaires" a-t-il déclaré.



La France, par ailleurs, "n'est pas le seul pays avec lequel nous avons des relations culturelles", a-t-il ajouté, en réaction à la suspension de la délivrance de visas par Paris depuis le Niger, le Burkina Faso et le Mali.