Le milliardaire Français Nicolas Puech, compte adopter son jardinier âgé de 51 ans et lui offrir sa fortune

Contactée par l’AFP , la structure d’intérêts charitables indique être opposée au processus d’adoption, tout en « laissant la porte ouverte à une discussion ».

Tout vient à point pour qui sait attendre! C’est véritablement le proverbe qui sied à celui qui risque de bénéficier de la fortune du milliardaire descendant du fondateur d’Hermès. « Le Français Nicolas Puech souhaite bien qu’une partie de sa fortune revienne à son ancien jardinier », apprend la « Nouvelle République.fr » qui cite le quotidien Suisse, La Tribune de Genève.« Le futur bénéficiaire », âgé de 51 ans et « issu d’une modeste famille marocaine », est marié à une femme de ménage espagnole. Ils ont deux enfants. Son « bienfaiteur », l’actionnaire individuel le plus important d’Hermès est célibataire et sans enfant. Mais souhaite léguer sa richesse à son ancien jardinier, devenu son homme à tout faire et gestionnaire de résidence.Il a décidé de lancer une procédure d’adoption dans la région du Valais, un processus inhabituel pour un adulte, mais pas irréalisable. S’il aboutit, l’ami du milliardaire pourrait bien « devenir son fils et son héritier légitime ».L’employé marocain qui profite déjà de deux belles villas que lui a payées le milliardaire, l’une sur les rives du Lac Léman, l’autre à Marrakech, voit les possibilités de « son adoption en tant que fils » être ralenti par « un pacte successoral, signé en 2011 avec une fondation ». Un arrangement qui prévoit de léguer à cette dernière toutes ses actions chez Hermès.