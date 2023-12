Le gouverneur du Texas signe une loi criminalisant "l'entrée illégale" de migrants

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a signé lundi une loi controversée criminalisant l'entrée illégale dans cet Etat américain du Sud, frontalier du Mexique, une prérogative en principe réservée aux autorités fédérales.



Ce partisan déclaré de Donald Trump, qui accuse l'administration du président démocrate Joe Biden d'"inaction délibérée" face à l'immigration clandestine, a symboliquement signé cette loi à Brownswille, devant un pan du mur à la frontière avec le Mexique, projet phare de l'ex-président républicain.



La loi "crée une infraction pénale d'entrée illégale au Texas à partir d'un pays étranger", et prévoit jusqu'à 20 ans de prison en cas de récidive, a précisé le gouverneur.



Le texte, censé entrer en vigueur en mars, donne aussi aux autorités de l'Etat le pouvoir d'arrêter les migrants et de les expulser vers le Mexique, une compétence d'ordre fédéral, ce qui augure de recours en justice sur sa constitutionnalité.



Le gouvernement mexicain avait réagi le 15 novembre au vote de cette loi en "rejetant catégoriquement toute mesure qui habilite les autorités locales ou d'un Etat à arrêter et renvoyer des citoyens mexicains ou étrangers au Mexique", selon un communiqué de son ministère des Affaires étrangères.



M. Trump, en campagne pour reprendre la Maison Blanche, et M. Abbott accusent le président Biden de fermer les yeux sur l'immigration illégale à la frontière sud, principalement composée de ressortissants de pays d'Amérique latine qui disent fuir la pauvreté et la violence.