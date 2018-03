Le député Mberry Sylla indexe une partie de la classe politique au sujet des disparitions d'enfants

Se prononçant ce vendredi après la prière suivie du sermon de l'imam, qui était axé sur la recrudescence des cas de vol, viol et kidnapping d'enfants enregistrés ces derniers jours au Sénégal, le député Amadou Mberry Sylla a condamné avec la dernière énergie ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au Sénégal.

Le comble pour lui réside dans le fait que ces cas n'apparaissent au Sénégal qu'à la veille d'échéances électorales majeures, ce qui laisse planer le doute sur des motivations mystiques voire de sacrifices humains. Les appétits inconsidérés de certains en seraient à l'origine... Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga