Le Yoga, pilier de santé et d’unité mondiale : l’Ambassadeur appelle à une révolution intérieure

Lors de la 11e Journée Internationale du Yoga célébrée au Sénégal, l'ambassadeur a prononcé un discours passionné, mettant en exergue l'importance vitale du yoga face aux enjeux de santé actuels. Dans un monde de plus en plus confronté aux maladies non contagieuses et au stress permanent, il a souligné que le yoga n'est pas qu'une simple activité physique, mais plutôt un chemin vers l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'âme. En citant le Premier Ministre indien Narendra Modi, il a souligné les origines anciennes de cette coutume séculaire, décrite comme un « don précieux » que l'Inde offre au monde.







Cette année, l'événement a été célébré sous le thème « Le Yoga pour Une Terre, Une Santé », offrant une occasion de mettre en avant la philosophie indienne de Vasudhaiva Kutumbakam — « le monde entier est une seule famille ». L'ambassadeur a salué cette perspective globale de fraternité, d'unité et de bien-être commun, en résonance avec les défis environnementaux et sanitaires majeurs de notre époque. La date du 21 juin, marquée par le solstice d'été, inscrit symboliquement cette journée dans une dimension cosmique et universelle, rassemblant les peuples autour d'une recherche partagée de bien-être global et d'équilibre.







La session de yoga, dirigée par les instructeurs chevronnés de l'Association de Yoga du Sénégal, a été décrite comme un moment d'introspection collective et d'implication individuelle. L'ambassadeur a terminé son discours en encourageant tout le monde à incorporer le yoga dans leur routine quotidienne afin de percevoir ses avantages durables. Il a lancé un appel puissant pour que le yoga soit non seulement une pratique de bien-être, mais également un acte de solidarité envers notre planète et l'humanité en général.