" Le Sénégal est sur une bonne trajectoire en terme de développement de l’inclusion financière" (Fatou Diané)

Le Ministère de l’économie, des finances et du plan a organisé ce jeudi, un atelier de partage du rapport d’enquête sur la situation de référence financière au Sénégal (ESRIF), un atelier qui en plus de partager les conclusions du rapport, a disposé d’un diagnostic pertinent pour la formulation de la stratégie nationale d’inclusion Financière (SNIF) du Sénégal.



Selon Ismaïla Guèye, directeur géneral du secteur financier et de la compétitivité (DGSFC) venu représenter le ministre de l’économie Amadou Ba, "cet atelier dédié au partage du rapport d'enquête sur la situation de référence de l’inclusion financière au Sénégal stimule l’activité économique et contribue à l’amplification de divers progrès sociaux et à la viabilité des business models, innovants développés par le secteur privé" ; sous ce rapport l’attente des pouvoirs publics se concentre sur l’expansion maîtrisée de l’offre de services adaptés, innovants et inclusifs, autorisant une contribution significative et qualitative de l’ensemble des forces vives à l’exécution des politiques nationales, en vue d’asseoir une croissance durable et partagée. C’est ainsi que la directrice de la réglementation du service financier décentralisé a laissé dire que le Sénégal est sur une bonne trajectoire en terme de développement, car “ en terme d’accès et de qualité de l’utilisation, beaucoup d’efforts reste à faire surtout dans le milieu rural, mais le Sénégal est sur une très bonne dynamique ”