« Le Sénégal est indivisible et cette Coupe est un message fort à l’endroit des autres pays africains » (Aminata Touré, ancienne Présidente du CESE)

Lors de l’accueil des Lions de la Téranga au lendemain de leur sacre, l’ancienne présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental, Aminata Touré, s’est exprimé au micro de Dakaractu.



Vêtue des couleurs du pays, l’ancien Premier ministre, en fervente patriote, a exprimé un sentiment de satisfaction avant de déclarer : « Le Sénégal est indivisible et cette coupe est un message fort à l’endroit des autres pays Africains ». Elle poursuivra que la persévérance des Lions devrait être un exemple pour la jeunesse sénégalaise. « Tout cela démontre que lorsqu’on persévère on y arrive », conclut-elle.