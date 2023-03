Le Président Macky Sall compare le Sénégal de 2012 au Sénégal d'aujourd'hui: "En toute objectivité, il n’y a pas photo, quel que soit le paramètre que l’on met en avant"

Pour le Chef de l'Etat, un grand bond en avant a été réalisé dans le cadre du développement du Sénégal. Et de 2012 à nos jours, les choses ont avancé positivement. "En toute objectivité, il n’y a pas photo, quel que soit le paramètre que l’on met en avant". Et pour cela, le Président Macky Sall donne quelques exemples. " En matière de capacité économique : l’économie a été multipliée par trois, les budgets ont été aussi été multipliés par trois, de 2 400 milliards de F.CFA à 6 500 milliards, en dix ans ! En matière d’infrastructure, la comparaison est sans commune mesure : voyez ce que nous avons construit en autoroutes, et routes, en universités ; dans l’agriculture, la production a été multipliée par deux, parfois par trois dans certaines spéculations. L’économie est beaucoup plus puissante, nous avons accompli des progrès dans tous les secteurs, l’eau, l’électricité... Cela ne veut pas dire que nous avons tout réalisé, nous avons encore du travail de développement devant nous".



Concernant l'agriculture, l'objectif étant d'aller vers une " souveraineté alimentaire". Oui, il est déjà en mutation : la mécanisation s'accroît. Notre objectif de souveraineté alimentaire fait que nous réinjectons des ressources dans notre programme en faveur de l’agriculture de 1 600 milliards de FCFA en trois ans. Nous n’avions jamais autant investi dans l’agriculture ! Cela se traduit par davantage de surfaces emblavées, de mécanisation, de maîtrise des semences, d'engrais, bref, davantage de productivité et de production. Sans compter nos efforts en matière de remontée de filière : transformation, commercialisation".