Le PSE gage de progrès et de stabilité pour le Sénégal.

Actuellement le monde politique sénégalais est en ébullition, il y’a une course effrénée pour se positionner comme sauveur de la république. Récemment sur une chaine télé de la place, j’ai vu un monsieur pas très sérieux d’ailleurs, déclare sa candidature aux présidentielles 2019 et prétend avoir la solution miracle pour sortir le Sénégal des ses difficultés économiques. Il promet d’inventer des milliers d’autoroutes numériques pour régler tous les problèmes. D’autre pas plus sérieux déclarent des candidatures aussi farfelues les unes que les autres.

Heureusement certain nous parlent de programme et on assisté à des ébauches ou à des spectacles de programmation élaboré au bord d’une piscine. Mais j’avoue que je suis resté sur ma faim. Par là un résumé maladroitement critique de programme en cours d’exécution qui le hôte de sa substance. D’autre part des effets d’annonces uniquement.

Il est temps que les intellectuels sénégalaise se mêle du débat pour rappeler que la présidentielle c’est du serieux. Il y va du futur de notre nation. Il faut arrêter ces guignols qui veulent polluer l’arène politique et laisser la place aux vrais acteurs débattre sur les vrais sujets.

On parle très peu de bilan du président en exercice Macky Salle, tous le discours tournent autour de sujets secondaires. Ceci n’honore pas notre démocratie. Le Sénégal est un pays model en Afrique, de grâce, revenons au fondamentaux qui font notre fierté en Afrique.

Aujourd’hui nous devons parler d’abord d’économique, de social et de perspectives. Il faut hotter la parole à ceux là qui se limite à des suspicions à des allégations, et plus dangereux encore à des campagnes d’intoxications ethnocentrique. Comme si les fais réels ne leurs donnent aucun arguments pour s’opposer. Nous n’avons pas le droit de se taire face à ces gens qui parle d’ethnie de familles de tarikha et que sais-je d’autres dans l’espace politique. Nous sommes tous des sénégalais d’égales dignités. Ceux là qui veulent briser notre cohésion nationale ou bruler notre pétrole avant qu’il ne jaillisse doivent se taire.

Mon humble avis est que, la chance du Sénégal réside dans la poursuite du Plan Sénégal Emergent, c’est une ambition et des résultats. Un programme qui est en route et qui a fait ses preuves, 7% de croissance économique, Une très forte augmentation de la production agricole, des dizaines de milliards investis dans le développement des infrastructures, une plus grande solidarité avec les couches fragiles de notre société. Le Sénégal est sans aucune contestation objective possible sur la rampe de l’émergence économique.

Pourquoi vouloir réinventer la roue ou changer de conducteur si le pays et en marche. Ceux qui sont victimes d’une floraison de campagnes de désinformations avec l’aide des réseaux sociaux. Je vous dis : Restez droit dans vos bottes, garder le cap mais surtout protéger cette marche en avant de notre pays.

Bocar LY, PCS ASPT