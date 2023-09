Le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour à Amadou Bâ et Cie: « Soyez unis et continuez à travailler pour la stabilité du pays… »

S’il y a quelqu’un à qui on doit dire d’accepter les prières du Khalife Général des Tidiane, ce n’est certainement pas le Premier ministre Amadou Bâ. Ce dernier qui a accompagné le Président Macky Sall a été remercié par l’actuel Khalife Serigne Babacar Sy Mansour. « On peut dire qu’Amadou Bâ sera le futur président. Soyez unis, soyez humbles et travaillez pour la paix et la stabilité dans ce pays. Je vous confie la famille » laisse entendre le Khalife qui bénit le Premier ministre pour sa nouvelle expérience de quête de suffrages des sénégalais pour devenir le 5e président de la république mais qui invite les souteneurs du Président à l’unité pour une stabilité qui demeure l’intérêt de tous.





Le guide de la communauté Tidiane au Sénégal prie pour Amadou Ba qui devra poursuivre la vision liée au plan Sénégal Émergent, référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal. « Nous prions pour que vous réussissiez votre mission » confie Serigne Babacar Sy Mansour qui salue la présence du chef de l’Etat et de toute la délégation qui l’accompagne.