Le Forum Galien est sur la bonne voie pour influencer les politiques de santé en Afrique.

Le forum Galien Afrique prend une place de plus en plus importante dans l’agenda de la santé mondiale. Les thèmes abordés, année après année, contribuent à positionner l’Afrique et les Africains en tant qu’acteurs incontournables de l’architecture sanitaire mondiale. Il s’agit, notamment, de la sécurité sanitaire et de la couverture sanitaire universelle. La plupart des panelistes et intervenants sont des africains qui sont reconnus au niveau mondial dans leur domaine d’expertise. "C’est un motif de fierté et nous rendons hommage au professeur Awa Marie Coll-Seck et à son équipe pour ce succès", souligne le médecin colonel Ibrahama Socé Fall, de l'organisation mondiale de la santé (Oms).



Dr. Adam Selamnia (Algérie-Luxembourg), digital healthpreneur a déclaré que le Forum de Dakar est un "congrès qui n'a pas d'égal en Afrique par son articulation et la qualité des intervenants" et de poursuivre:"soigner la jeunesse c'est soigner l'Afrique". Forum à trois temps : Ouvert par le pré-forum des jeunes innovateurs, suivi par celui des femmes et le forum scientifique, le Galien Afrique œuvre, depuis son lancement en 2018, pour le renforcement de la recherche, l’innovation et le développement durable, par le partage d’expériences face aux problématiques et priorités majeures de santé publique de notre continent. La rencontre qui fait, chaque année, de Dakar la capitale africaine de la santé, se tient sous le haut patronage du Président Macky Sall, a encore tenu toutes ses promesses. Les jeunes notamment les étudiants en médecine et pharmacie, choisis parmi les meilleurs et venant en grande majorité des pays de la CEDEAO et innovateurs, participent, au même titre que des Prix Nobel, des décideurs politiques, des experts, des chercheurs, des médecins, pharmaciens, biologistes, socio-anthropologues, des représentants des organisations internationales, de la société civile ou du secteur privé. Les jeunes ont bénéficié d’une initiation au leadership, à la transformation digitale, à la capacitation, entourés de facilitateurs de haute qualité dont des Prix Nobel. Un innovateur a besoin de reconnaissance, c'est ce qu'offre entre autres opportunités le Forum et le Prix Galien Afrique. "La reconnaissance du Galien nous a ouverts d'autres opportunités de financement", ont témoigné d'anciens lauréats pour qui "le développement doit reposer sur l'innovation et la recherche". C'est le cas d'Abdoul Aziz Mayoro Diop, Prix de l'innovation numérique du Chef de l’État, aujourd'hui engagé à " lutter contre les déserts numériques" par ses mallettes de télémédecine, élargissant ainsi les activités de son entreprise Telewer. Il ambitionne de travailler avec d'autres entrepreneurs pour que toutes les composantes de la mallette soient fabriquées au Sénégal. "N'ayez pas peur de rêver grand", lança-t-il à l'assistance, notamment aux jeunes.



Le Forum des femmes, constitue également un autre moment fort pour magnifier leur rôle et surtout leur apport irremplaçable dans la définition et l'application de toute politique publique notamment pour l'accès universel à la santé.



Les discussions et conclusions des panels lors du forum Galien Afrique démontrent que la politique de santé doit aller au-delà du secteur de la santé avec une vision qui intègre la santé dans toutes les politiques et dans tous les secteurs. Cela s’explique d’une part par le fait que les déterminants de la santé, si chers au Colonel Ibrahima Seck de l'Université de Dakar et membre de l'équipe scientifique du Galien, soient dans tous les secteurs et, d’autre part une crise sanitaire majeure peut faire reculer le développement économique de plusieurs années. La politique de santé doit inclure tout le gouvernement et tous les segments de la société, c’est ce qu’on appelle en anglais « Whole-of-government and whole-of-society approach », insiste Dr. Socé Fall.



On sent aussi une volonté des organisateurs de montrer non seulement une Afrique résiliente mais surtout debout et conquérante qui se prend en charge en mettant la santé au cœur de son progrès. En 2022, il était question de l'accélération de la marche de l'Afrique vers la Couverture Sanitaire Universelle. Cette année, le congrès de Dakar a planché, avec un esprit conquérant sur "Maladies non transmissibles : l’Afrique en lutte ! ».



En définitive, nous devons avoir l’ambition de la santé pour tous, partout et par tous. Cette ambition doit avoir comme piliers la promotion de la santé, la sécurité sanitaire pour prévenir les épidémies et minimiser leur impact, la couverture sanitaire universelle, avec un accent particulier sur la qualité des soins dans les hôpitaux et leur fonctionnalité.



El Hadji Gorgui Wade Ndoye, journaliste correspondant auprès des Nations-Unies, à Genève.