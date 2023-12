Le Dr Souleymane Mbengue tourne le dos à Déthié Fall

À quelques encablures de la présidentielle 2024, le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), Déthié Fall vient de perdre un allié de taille. En effet, le Dr Souleymane Mbengue, membre fondateur, point focal et coordonnateur

départemental dudit parti à Thiès, vient de rendre le tablier pour convenance personnelle. D'après un communiqué rendu public, ce dernier "juge nécessaire de continuer son combat pour la démocratie, l’équité, le mérite, la vertu dans un autre espace qui lui conviendrait le mieux". Le Dr Souleymane Mbengue a occupé le poste de coordonnateur départemental adjoint de la coalition Yewwi. L'ex du PRP et de YAW "ne compte plus rester les bras croisés mais souhaite contribuer au développement de son pays à travers son combat politique". "Son crédo est d’initier des projets pour les jeunes et femmes, d’aider les couches vulnérables et personnes vivant avec handicap et d’accompagner tous les acteurs de