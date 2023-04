Le CEE de Thiès et responsable Apériste à Touba, Khadim Ndiaye, revient sur l'actualité politique, les cas Idy et Sonko

Dans cet entretien avec Dakaractu, Khadim Ndiaye, le chef de service du commerce dans la cité du rail est revenu sur les différentes mesures prises par le Chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et avec l'avènement de la guerre en Ukraine qui impactent le marché international. À cela s'ajoutent, dit-il, la politique sociale à travers des projets de construction d'universités, les améliorations dans le domaine de l'agriculture, de l'électricité, de l'eau entre autres.

Responsable politique de l'APR à Touba, Khadim Ndiaye est d'avis que "ses camarades doivent davantage travailler sur le terrain, être en contact permanent avec les citoyens pour que la machine électorale tourne en leur faveur d'ici la présidentielle 2024".

Se prononçant sur la sortie d'Idrissa Seck, Khadim Ndiaye estime que la déclaration de candidature du leader de Rewmi, Idrissa Seck implique nécessairement sa sortie de BBY.



S'agissant de la tentative d'assassinat brandie par le leader de Pastef sur sa personne, le directeur du commerce à Thiès est d'avis que ce que Ousmane Sonko a dit "n'a aucune valeur juridique". Non sans signaler que "presque toutes les personnes qui ont été arrêtées ont violé la loi".

Pour lui, "le Sénégal est un pays de paix, par conséquent l'appel à la violence et la promotion des contre-valeur n'ont pas leur place dans ce pays".



Il a également invité les jeunes à se rapprocher des structures mises en place par l'État pour leur permettre de subvenir à leurs besoins.



Concluant, le commissaire aux enquêtes économiques affirme que le Président Macky Sall est le bon choix pour un Sénégal de paix et de stabilité.