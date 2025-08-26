Lanceurs d’alerte : Des sanctions prévues contre les dénonciations calomnieuses

Répondant aux questions des députés, le ministre de la justice a rappelé qu’il existe une panoplie de sanctions à l’encontre des lanceurs d’alerte qui donnent de mauvaises informations.
Selon la loi, six mois à cinq ans de prison plus une amende…sont envisageables dans des cas précis, car considère t-il, « un lanceur d’alerte doit être de bonne foi ».
