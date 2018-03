Laissez nos Enfants Vivre ! (Par Prince Manel Bichri)

Quelque soit le nombre un c’est déjà Trop! A ce rythme, il faut avouer que même les animaux protègent mieux leur progéniture que nous.

Ce phénomène ignoble, ayant fait irruption dans notre société, est à éradiquer dans les plus brefs délais. Chaque couche du peuple a son rôle à y jouer. La famille, les parents en premier chef, doivent participer à baisser définitivement le rideau sur ce triste spectacle, tant décrié, des enfants kidnappés.

Il en est de même des pouvoirs publics qui doivent appliquer, effectivement, les lois relatives à la protection de l’enfance tout en menant des activités de soutien au niveau national pour que tous les acteurs assument leurs obligations et responsabilités.

Convenons en la seule interrogation qui se doit d’être posée face à ce spectacle abominable est celle qui consiste à se demander comment un peuple qui se dit si religieux de surcroît musulman peut se plonger dans cette atmosphère d’athéisme et de mécréance sans précédent? Comment un peuple qui prie autant et jeune autant peut avoir cette relation exécrable avec ces bouts de bois de Dieu?

La réponse est sans nulle doute à chercher dans ces propos méritoires de Feu Serigne Cheikh Tidiane Al Makhtoum qu’on se doit d’approprier dans son sens le plus profond: « Si la prière cesse d'être la sacralisation de nos actes quotidiens, malheur a ceux qui par ignorance en deviennent les victimes car la prière est à l'âme ce que l'engrais est a la surface du sol ou il l'améliore ou il l'écrase: c'est une question de dosage, une question surtout d'éducation mystique. »



Revenons à L’humanisme un degré haut de L’Islam



Prince Manel Bichri