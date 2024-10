Ousmane Sonko s’est de nouveau prononcé sur la réalité des chiffres en ce qui concerne la dette et les difficultés qu’il estime avoir hérité du régime de Macky Sall. Malgré toutes les sorties de l’opposition qui rejette les chiffres du gouvernement du Sénégal, Ousmane Sonko, ce samedi, lors du meeting de fundraising à Dakar Arena, réitère ses propos et estime que le régime de Macky Sall disposait de tous les atouts sauf « la transparence et la probité morale ».