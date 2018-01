La Tony Elumelu Foundation accepte les candidatures pour le 4e cycle du programme de développement de l'entrepreneuriat qui représente une valeur de 100 millions USD

L'organisme philanthropique de soutien à l'entrepreneuriat le plus important d'Afrique - La Tony Elumelu Foundation (TEF) - accepte désormais les candidatures présentant des idées commerciales susceptibles de transformer l'Afrique.



Pour postuler, veuillez remplir la candidature en ligne sur application.tonyelumelufoundation.org. La date limite d'envoi est fixée à minuit (heure de l'Afrique occidentale), le 1er mars 2018.



Le programme fournit des outils essentiels au succès des entreprises, notamment :



• De la formation : 12 semaines de formation intensive en ligne qui guide la façon de créer et de diriger une entreprise



• Du mentorat : un mentor de premier plan servant à guider pendant les premières étapes de la transformation de l'entreprise



• Un financement : 5 000* USD en capital de départ pour permettre de démontrer le concept, plus un accès à d'autres financements



• Un réseau : un accès au plus grand réseau de start-ups africaines ainsi qu'aux propres contacts internationaux de la TEF



Actuellement dans son 4e cycle, le programme consiste en l'engagement de 10 millions USD sur 10 ans de la TEF visant à identifier, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains à l'horizon 2024.



Le fondateur de la TEF, entrepreneur accompli et philantrope Tony O. Elumelu, Commandeur de

l'ordre du Niger, a déclaré : « Lorsque nous avons lancé le programme de la TEF et que nous nous sommes engagés à verser la somme de 100 millions de dollars, je savais que nous allions créer un impact, mais jamais je n'aurais imaginé que cela atteindrait cette ampleur. Nous avons déclenché un mouvement d'entrepreneurs africains. Cela est d'une telle puissance que je suis persuadé que ces entrepreneurs transformeront collectivement l'Afrique. Il est nécessaire que les personnes les plus formées et brillantes d'Afrique développent leurs entreprises et construisent notre continent. »



1 000 entrepreneurs seront sélectionnés en fonction de la viabilité de leur idée, et notamment sur : l'opportunité de marché, la compréhension financière, l'évolutivité, le leadership et les compétences entrepreneuriales.



Conditions d'éligibilité :



1. L'entreprise doit être basée en Afrique

2. L'entreprise doit être à but lucratif

3. L'entreprise doit avoir entre 0 et 3 ans

4. Les candidats doivent avoir au moins 18 ans et être résidents légaux ou citoyens d'un pays africain



La PDG de la Fondation, Parminder Vir, Ordre de l'Empire britannique, a déclaré : « Nous encourageons les femmes, les francophones et les lusophones à postuler. Nos 3 000 anciens élèves développent déjà leur entreprise et améliorent leur vie. Si vous avez une entreprise ou une idée susceptible de changer la donne, nous avons une opportunité pour vous. »



* Le capital de départ de 5 000 USD est versé en fonction de la valeur officielle du naira à la Banque centrale du Nigeria à la date de sélection pour le programme.



À propos de la Tony Elumelu Foundation



L'investissement à long terme de la Fondation pour donner une autonomie aux entrepreneurs africains est représentatif de la philosophie de « l'Africapitalisme » chère à Tony Elumelu, qui place le secteur privé africain, et en particulier les entrepreneurs, comme le catalyseur du développement social et économique du continent.



Source : Tony Elumelu Foundation

TBC