LE KHALIFE DE DAROU KHAFOR : ' Il n'est pas dans mes habitudes de combattre un pouvoir '

Recevant la délégation présidentielle conduite par le député Abdou Lahad Seck Sadaga, porteur d'un message personnel du Chef de l'État, le Khalife de Darou Khafor qui célébrait l'édition 2018 de son magal, a clairement martelé qu'il ne combat jamais les pouvoirs en place. Pour Serigne Dame Saliou Fall, le pouvoir est du domaine divin et que c'est Dieu qui le confie à qui Il veut. ''J'ai juste, en permanence, l'intention de participer à l'effort de construction que manifeste l'État. Je n'aime pas la déconstruction et je n'ai pas le temps de me livrer à des combats. ''



Le chef religieux de poursuivre : '' Je suis conscient de la considération que le Président Macky Sall me voue. Je suis aussi au courant de tout ce qu'il fait pour l'émancipation économique de ce pays. C'est pourquoi, je le soutiens et je prierai pour qu'il soit encore là. D'ailleurs, je l'invite à revenir ici à Darou Khafor. Je voudrais qu'il vienne se recueillir dans cette pièce d'à-côté. Cette pièce était fréquentée par Mame Cheikh Ibrahima Fall et je sais qu'elle renferme des secrets ''.



Serigne Dame Saliou Fall parlera, par ailleurs, de sa cité religieuse qui fut fondée en 1919, quelques mois après la première guerre mondiale, par Serigne Saliou Fall. Elle se situe entre Khourou Mbacké et Ngabou. Aujourd'hui, confie le chef religieux, un projet de 200 millions est en phase de réalisation et concerne la rénovation de la résidence de Mame Saliou Fall.



Il répondait au discours du député Abdou Lahad Seck Sadaga qui, après s'être entretenu en privé avec lui, est revenu sur les réalisations du Président Macky Sall dans les cités religieuses comme Touba et a sollicité des prières pour la réélection de ce dernier.