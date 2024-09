L’immigration clandestine et l'engagement de Ndiouga Diakhaté : Un modèle de réussite et de contribution

Ndiouga inspire ceux qui, comme lui, ont délaissé leur pays pour un avenir meilleur à l’étranger et montre aux jeunes Sénégalais qu'il est possible de réussir et d'avoir un impact positif sans quitter leur terre natale. Son exemple est un appel à l'action pour une meilleure valorisation des compétences locales et une mobilisation collective pour construire un avenir prospère au Sénégal.