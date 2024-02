L’avocat Me Ciré Clédor Ly démonte les arguments du "Tailleur Constitutionnel"

L'avocat Me Ciré Clédor LY, démonte les arguments de celui qu'il qualifie de "tailleur constitutionnel",le ministre Ismaila Madior Fall pour ne pas le nommer. D'après lui, ce dernier "charcute et tord le droit pour orienter les 7 Sages du Conseil Constitutionnel"



Dans une note transmise à la presse et exploitée par Dakaractu, Me Ciré Clédor LY souligne qu' « une loi constitutionnelle n'a pas vocation d'être éphémère. Elle intègre la Constitution et ne doit être ni incompatible, ni inconcevable avec les autres dispositions de la loi fondamentale », explique l'avocat à la Cour.



Il critique également l'approche superficielle du "tailleur constitutionnel" qui pourrait compromettre la solidité juridique des décisions prises par le Conseil Constitutionnel.



« Le tailleur devrait relire toute la Constitution et revoir sa couture", car, poursuit-il , "tout cela n'ignore pas le Sénégal et ses intellectuels. Comme quoi, il ne faut jamais embaucher un tailleur comme écuyer parce que la monture finira par être chauve », a conclu l’avocat du leader de l'ex Pastef, Me Ciré Clédor Ly.