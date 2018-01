« L’adversaire du Président Macky, c’est l’Apr elle-même » ( Mora Cissé)

Recevant ce dimanche 7 janvier 2018 les jeunes issus des 66 quartiers pour lancer le concept ‘’Plus de 2000 jeunes s’engagent pour réélire le Président Macky Sall’’, le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Grand-Yoff, Mora Cissé en l’occurrence, en a profité pour leur faire savoir que « le Président Macky Sall n’a pas d’adversaire ». « Le seul adversaire que le Président Macky Sall a aujourd’hui, c’est l’Apr elle-même. Ses adversaires sont à l’intérieur de notre parti. Donc, le Président n’a pas besoin d’aller voir ailleurs. Au niveau de notre parti, les gens sont trop méchants, fainéants et ne sont mus que par leurs propres intérêts. Je peux prendre notre exemple au niveau de Grand-Yoff où vous voyez des responsables, qui ne sont jamais sur le terrain politique, jamais à la rencontre des populations pour essayer de massifier la base afin de pouvoir donner une éclatante victoire au président de la République dès le premier tour, mais quand il s’agit de distribuer des strapontins, ils sortent de leur case pour braire à tout va. C’est pourquoi, les populations ne croient plus en eux et en leurs promesses », soutient Mora Cissé







A en croire par ailleurs ce responsable de l’Apr à Grand-Yoff, « nous, nous n’allons pas faire partie de ces fainéants. C’est pourquoi, nous avons réuni aujourd’hui tous ces jeunes issus des 66 quartiers de la commune de Grand-Yoff pour lancer le concept ‘’Plus de 2000 jeunes s’engagent pour réélire le Président Macky Sall’’. Avec ce cadre, nous comptons sillonner toutes les localités de la commune et échanger avec les populations sur les réalisations du Président Macky Sall qui a énormément fait depuis son arrivé au pouvoir, surtout ici au niveau de notre commune de Grand-Yoff. Cependant, nous demandons au président de la République Macky Sall de ne pas céder aux pressions de ces responsables qui ne sont mus que par leurs intérêts. Ce, en refusant de leur donner de l’argent afin qu’ils ne puissent le garder dans leurs comptes bancaires ou l'utiliser pour l'entretien de leurs propres familles au détriment des militants laissés pour compte. Nous lui demandons de mettre cet argent là dans les projets pour que le pays puisse continuer sur la dynamique d’émergence dans laquelle vous l’avez placé depuis votre arrivée au pouvoir », soutient-il.







«Idrissa Seck ne peut nous effleurer»





S'adressant à Idrissa Seck, Mora Cissé annoncera : « Idrissa Seck ne pourra pas effleurer le Président Macky Sall lors des prochaines élections présidentielles. » Et le responsable de l’Apr de poursuivre : « Idrissa Seck doit cesser ses attaques contre le Président Macky Sall parce qu’il n’est pas son alter-ego. Le Président Macky Sall l’a dépassé depuis et ça il n’y peut absolument rien. Et il le saura lors des élections présidentielles s’il plait à Dieu. On va le laminer encore. Il sera divisé par neuf en 2019. Nous allons le conduire dans asile pour qu’il prenne définitivement sa retraite politique anticipée, parce que les populations l’ont vomi lui et ses souteneurs... »