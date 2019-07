Krépin Diatta : « On a à cœur de jouer et de gagner cette finale »

Depuis quatre matches, le Sénégal gagne de nouveau et surtout, a atteint la finale de la CAN 2019. Un soulagement pour Krépin Diatta, très en vue dans cette compétition. Le joueur de Bruges espère que les leçons du passé auront définitivement été tirées contre l'Algérie (vendredi, 19hGMT). « On a à cœur de jouer et de gagner cette finale », a dit le milieu sénégalais.