Koungheul / Installation du comité électoral de BBY : Le camp de Socé Diop Dionne se démarque et exige la mise en place d'un "comité électoral consensuel"

Face à la presse, les partisans de la Présidente du Conseil Départemental de Koungheul ont déploré la façon dont le comité électoral de BBY à Koungheul a été mis en place. "Considérant que par logique pour rendre la tâche facile aux différents responsables afin qu’ils puissent sillonner les coins et recoins de leurs localités respectives, il serait plus judicieux de confier les comités électoraux communaux aux maires et le comité électoral départemental aux présidents de conseil départemental. Considérant que ce comité électoral a été installé en l’absence de plusieurs responsables tels que le Directeur Général de l’ANAT, Monsieur Mamadou Djigo et certains maires du département".

Les partisans de la Présidente du Conseil Départemental de Koungheul ont également déploré le fait que ce comité électoral soit monté en catimini. "Considérant que le comité électoral départemental doit être installé dans un espace public ou privé et non à l’intérieur d’une maison comme c’est le cas à Koungheul". Avant de prendre cette décision. "Nous nous démarquons de ce comité électoral départemental qui n’est pas légitime étant donné qu’une résolution contraire à l’intérêt collectif a été adoptée dans le seul but de favoriser les intérêts personnels."

Les partisans de Socé Diop Dionne ont ainsi exigé la correction de cette "forfaiture" et la mise en place dans les meilleurs délais d'un comité électoral consensuel....