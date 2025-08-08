Koungheul : 3 boutiques et une quincaillerie cambriolées, des marchandises et une importante somme d'argent, emportées

Des individus non encore identifiés ont cambriolé dans la nuit du jeudi au vendredi, à Koungheul (région de Kaffrine), quatre (4) boutiques dont une quincaillerie emportant beaucoup de marchandises et de l’argent.

Les faits se sont déroulés aux environs de 3 heures du matin au quartier Escale dans la commune de Koungheul. Ces malfaiteurs ont profité de la forte pluie pour dévaliser les boutiques et une quincaillerie. Ils ont emporté avec eux une importante quantité de matériel de motos Jakarta, des marchandises de grande valeur et d’importantes sommes d’argent.

Alertés, la gendarmerie s'est déplacée sur les lieux pour constater les dégâts avant d'ouvrir une enquête.

Les victimes, dans le désarroi, appellent à l'aide. Elles ont par ailleurs, dénoncé l'insécurité grandissante à Koungheul qui selon elles, prend de plus en plus d'ampleur...